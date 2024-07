El condemnat per extorsió al responsable de la constructora Buiques és qui es va casar amb l'advocada a presó

Andorra la VellaL'extorsionador amb el qual es va casar una advocada a la Comella on està intern és el condemnat per l'extorsió a un empresari que estava complint quatre anys de presó per la seva actuació com a 'sicari' contractat per dos germans per cobrar el deute que la constructora Buiques amb la seva empresa de subministrament de materials.

El 'sicari' era a la presó des de la seva detenció i la boda, oficiada per Mossèn Peper Chisvert pel ritus catòlic al centre penitenciari, va ser anterior al seu trasllat a Espanya el 26 de juny on ha de complir la resta de la pena. L'advocada i el pres van començar la seva relació perquè era la lletrada defensora en el seu cas. L'home ha rebut una pena de 20 anys d'expulsió d'Andorra.

El constructor de Buiques era l'objectiu de l'extorsió perquè devia 190.000 euros a la societat dels dos empresaris. Una part d'aquests diners (una 16.000) equivalen al que l'extorquit hauria pagat com a part de devolució del deute. La resta, uns tres mil, per danys morals.