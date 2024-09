La coneguda streamer mexicana Arigameplays es trasllada a Andorra

Andorra la VellaEl setembre de 2024 ha estat complicat per a les relacions amoroses entre streamers. Primer, Auron i Gemita van confirmar la seva ruptura, i després AriGameplays i Juan Guarnizo van anunciar el seu divorci. Tot i que no han revelat les raons de la separació, AriGameplays ha decidit deixar Mèxic i s’ha traslladat a Andorra. La streamer va explicar en directe: “Sí, estic a Andorra, Juan i jo ens vam separar i li vaig dir: ‘Saps què? Queda’t a Monterrey, queda’t amb la casa’.”

Ari també va afegir: “Jo em vaig venir a Andorra, a prop d’Espanya, a provar nous horitzons, és la veritat. Viva no pagar impostos!”. Hi va haver-hi rumors sobre una possible relació entre AriGameplays i TheGrefg i molts són els usuaris que especulen sobre aquest possible nou escenari que acabin junts, o que el motiu pel qual la streamer s’ha traslladat a Andorra no ha estat el que ha expressat públicament.