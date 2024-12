Confiança en què els Cierco i Miquel pagaran 479 milions per responsabilitat social

Andorra la VellaL’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va presentar fa quatre anys una demanda de responsabilitat social contra els germans Higini i Ramon Cierco i Joan Pau Miquel. Els tres integraven el comitè directiu de BPA que era el responsable fonamental de les actuacions del banc perquè tenia delegades bona part de les funcions, i era l’encarregat de la presa de decisions, per part del Consell d’Administració.

La presidenta de l’AREB Sílvia Cunill s’ha mostrat avui convençuda que la demanda serà guanyada en les instàncies judicials i els germans Cierco, principals propietaris de BPA, i Miquel hauran d’assumir els 479 milions d’euros per indemnitzar el mal causat a través de BPA. La xifra, curiosament, es basa en la valoració que van fer precisament els Cierco de BPA. Els germans reclamen 479 milions de compensació en considerar que aquesta és la pèrdua que es va patir per les, segons ells, errònies decisions, en tot el procés de BPA. En primera instància va ser rebutjada i ara l’afer es troba en el Tribunal Superior després del recurs dels Cierco.

A 160 milions per cap

La petició de la responsabilitat social als germans Cierco i Miquel es fa de forma equiparable i solidària. Per tant, en cas de ser declarats responsables haurien d’assumir 160 milions d’euros cadascun. El fet que sigui d’aplicació solidària fa que si un dels tres no ho pot pagar (possiblement Joan Pau Miquel) ho han d’assumir els altres dos.

Hi ha una clàusula per la qual si els tres responsables no poguessin fer front a la sanció es passaria a demanar l’import als membres del Consell d’Administració. En aquest cas, la clàusula no és necessària per les capacitats econòmiques dels dos germans Cierco.

Resolució a llarg termini

Sílvia Cunill ha recordat que l’acció social de responsabilitat contra els antics administradors de BPA està aturada per prejudicialitat penal. Aquest escenari, derivat de la sentència del Tribunal Superior i el Tribunal Constitucional, que considera que mentre no hi hagi una sentència en mitja dotzena de causes principals no es pot tirar endavant aquesta reclamació dels 479 milions d’euros. Tenint en compte que ni tan sols hi ha sentència per al primer cas, la perspectiva és d’entre cinc anys i una dècada, com a mínim, per poder resoldre l’acció de responsabilitat social.

Cunill ha incidit en el fet que també es troba encara pendent de resolució la querella criminal contra els antics directius de BPA per associació il·lícita i activitat bancària il·legal. Sílvia Cunill ho ha explicat durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost.