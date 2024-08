La fi del conflicte de les multes de trànsit impagades entre Andorra, França i Espanya

Andorra la VellaAndorra no participa en el sistema d'intercanvi de dades de la Unió Europea i, per tant, els conductors andorrans multats, per exemple, a Catalunya no reben les multes. De la mateixa manera que no passa en el cas invers. Xavier Espot, cap de Govern d'Andorra, ha passat pel programa 'El Matí' de Catalunya Ràdio i ha assegurat que Andorra intercanviarà dades amb els països veïns per evitar aquest 'conflicte' viari.

Els andorrans pagaran les multes de les infraccions comeses a Espanya i França. Xavier Espot ha explicat que això no passa en l'actualitat perquè el Principat no forma part del sistema d'intercanvi de dades de la Unió Europea. Si en el referèndum de l'acord d'associació guanya el 'sí', aquest problema s'esvairà i, en cas que guanyi el 'no', també perquè l'executiu treballa en acords amb França i, suposadament en el futur, amb Espanya per intercanviar les dades relatives a les infraccions viàries. En tot cas, el cap de Govern ha assenyalat que, proporcionalment, surt perdent Andorra en aquesta qüestió, és a dir, el percentatge d'espanyols o francesos multats a Andorra és més gran que el d'andorrans multats a Espanya o França.