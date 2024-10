Els consells de l'APDA per evitar estafes telefòniques

Andorra la VellaEl vishing, una estafa telefònica que suplanta la identitat d’empreses o persones de confiança, està guanyant terreny com una de les tècniques més utilitzades pels ciberdelinqüents per robar dades personals. Aquest tipus de frau, també conegut com a “pesca per veu”, consisteix en una trucada en què l’atacant es fa passar per una organització reconeguda, amb l’objectiu de convèncer la víctima per obtenir informació sensible, com dades bancàries o claus d’accés.

Els delinqüents sovint utilitzen informació personal prèviament recollida a través d’altres estafes, com el phishing (correus fraudulents), per guanyar-se la confiança de la víctima durant la trucada.

Amb l’avanç de tecnologies com la intel·ligència artificial, l’atac pot ser encara més perillós, ja que els delinqüents poden fins i tot imitar la veu d’una persona coneguda o d’un representant d’una empresa fiable. Això fa que el frau sigui encara més convincent i difícil de detectar.