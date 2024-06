Continua la recerca del cotxe de l'home que va intentar entrar al domicili d'una dona a la Massana

Andorra la VellaLa policia manté el dispositiu per trobar l'home que ahir al matí va intentar entrar en el domicili d'una dona a la Massana. La recerca va començar ahir al matí i es busca el cotxe amb matrícula estrangera amb el qual va fugir. El robatori no es va consumar perquè la dona era dins de l'habitatge. Quan la va veure, l'home va marxar i ells va trucar a la policia perquè estava molt espantada.

Diferents controls es van situar en punts de les carreteres andorranes, especialment a la zona de la Massana, però no es va poder trobar el vehicle sospitós. Es manté la vigilància perquè és molt poc probable que l'home tingués temps suficient per passar per alguna de les dues fronteres. Com la dona va avisar immediatament, la policia va facilitar ràpidament el descriptiu del vehicle.