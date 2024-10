Continuen els treballs d'absorció del gasoil vessat al riu

Andorra la VellaLes tasques per continuar minimitzant la presència d'hidrocarbur al riu Madriu, Valira d'Orient i Gran Valira continuen en marxa. Segons ha informat el Govern, el sistema de control i absorció que es va instal·lar al Pont de la Tosca ha funcionat correctament durant aquesta nit de dimecres a dijous i ha permès extreure part del gasoil que va ser vessat. Els comuns d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han col·locat més materials d'absorció al llarg del riu i en punts concrets a l'altura de Caldea i del Lycée Comte de Foix.

Des de primera hora del matí, a més, dues empreses especialitzades (Econet i Neida) s'han desplaçat directament al pont de la Tosca per fer tasques de control i manteniment introduint un tub d'absorció dins del riu que absorbeix l'aigua, separa l'hidrocarbur, i la torna al riu. Aquestes tasques s'allargaran durant tota la jornada de dijous. Tot i això, des de l'executiu s'assegura que encara hi ha gasoil que s'escapa i que, de moment, no se sap exactament per on es produeix la fuita, tot i tenir identificat l'origen en un edifici de la carretera d'Engolasters.

A hores d'ara la investigació continua en marxa i ja s'ha obert un expedient tant a l'empresa distribuïdora del gasoil com a la comunitat de veïns per part de Seguretat Industrial i Medi Ambient. Segons avançava aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, una de la part més important d'aquesta actuació que s'està duent a terme serà el rescabalament del cost total sobre els responsables.

Cal recordar que l'origen del vessament d'hidrocarbur que afecta des d'aquest dimarts a la nit els rius Madriu, Valira d'Orient i Gran Valira és la recàrrega d'un tanc de gasoil de calefacció en un edifici situat a l'inici de la carretera d'Engolasters. El dipòsit va ser recarregat amb 4.400 litres de gasoil i una gran part va acabar al riu, la qual cosa va provocar una forta olor pel carrer que encara persistirà uns dies.