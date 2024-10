Els contractistes alerten que la manca d'abocador pot aturar edificacions

Andorra la VellaPreocupació en la construcció per la manca d’abocadors de terres. L’únic abocador del país, el del pic del Maià, tanca durant l’hivern i els contractistes asseguren que la manca d’abocadors podria provocar l’aturada d’alguns projectes, segons recull RTVA. Aquest 2024 ha rebut més de 133.000 tones de terra, 40.000 més que el 2023. Des de l’Associació de Contractistes d’Obres lamenten que no hi hagi cap centre públic de transferències que aculli temporalment els residus.

Davant d’aquesta situació, les empreses han de buscar-se la vida i trobar llocs provisionals on abocar les terres, fet que no és evident perquè es necessiten els permisos exigents de Medi Ambient. A més, tot plegat comporta un augment de les despeses.