El control de la policia francesa a Ferrariman, en vídeo

Andorra la VellaXavier Caballol, conegut a les xarxes com Ferrariman, va anunciar que abandonava el personatge que li va donar fama i notorietat. El creador de contingut andorrà, que sovint generava polèmica per les seves crítiques a diversos col·lectius, com els ciclistes i les autoritats, assegura haver canviat després de patir un greu accident de vol el passat 19 d’octubre.

En un vídeo recent publicat a les seves xarxes socials, Caballol explica que aquest succés li ha fet replantejar el seu comportament i la seva forma de veure la vida. A més, hi adjunta imatges d’una intervenció policial a França, en què una patrulla de gendarmes l’atura per haver superat de manera significativa el límit de velocitat amb el seu Ferrari.

"Reconec que mai he respectat normes que no entenia. Era lliure i rebel. Mai he fet mal a ningú, però he fet sempre el que m’he proposat", afirma, tot admetent el seu "gran ego" i la manca d’empatia cap als altres.

L’influencer explica que durant anys s’ha rebel·lat contra figures d’autoritat, com policies, fiscals, jutges i polítics, però que ara ja no se sent identificat amb Ferrariman. "Ara només sóc jo, Xavi Caballol, una persona més humil i agraïda amb la vida i amb Déu", conclou.