Convocatòria de Pirineu Viu a la Seu el 6 de desembre

Andorra la VellaEl pròxim 6 de desembre, la plataforma activista Pirineu Viu ha convocat una intensa jornada reivindicativa a la Seu d’Urgell per defensar el dret a un habitatge digne. La mobilització comptarà amb la participació de col·lectius de diversos territoris pirinencs, incloent l’Alt Pirineu i Aran, Andorra, el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà. L’objectiu és denunciar l’especulació immobiliària i exigir que l’habitatge sigui tractat com un dret fonamental, no com un negoci.

Programa d’actes reivindicatius

La jornada començarà a les 12 h amb una xerrada a càrrec de Soulèvements de la Terre, un col·lectiu ecologista francès, complementada amb activitats infantils. A les 13 h, tindrà lloc un vermut musical amb l’actuació de l’Esperanceta i música en directe d’Itsasgorak, seguit d’un dinar popular a les 14.30 h, organitzat per ateneus i casals del territori.

A la tarda, a les 16 h, es realitzaran activitats creatives, com un taller de pancartes i contacontes, per preparar la manifestació que començarà a les 18 h al passeig Joan Brudieu. Després dels parlaments, la jornada culminarà amb un sopar i concerts a partir de les 21 h, amb actuacions destacades de l’Alidé Sans, Joia, PD Nanfu i altres artistes sorpresa. Totes les activitats es concentraran a l’ateneu de l’Alt Urgell.

A més de la jornada central, Pirineu Viu anima a participar en altres activitats prèvies, com el cinefòrum d’aquest diumenge a les 18 h als Til·lers de Sort, amb la projecció del film "En los márgenes".