Un 'cop d'estat' contra el president de la Federació Internacional va deixar el Principat sense mundials

Andorra la VellaQuaranta milions d'euros damunt la taula a última hora. Aquest va ser l'as que la ciutat noruega de Narvik es va treure de la màniga a l'últim moment per convèncer els comitès que votaven a Reikiavik, per la seu dels Mundials d'Esquí del 2029. Aquest va ser un dels motius de la derrota d'Andorra, però no l'únic perquè, a més, es van succeir una sèrie d'esdeveniments que van enfonsar la candidatura andorrana més enllà fins i tot de la derrota del 2029.

La guerra interna de la Federació internacional d'Ski (FIS) va passar factura, segons han comentat fonts properes a la candidatura andorrana que comptava amb el suport d'una important representació que incloïa la presència de Xavier Espot a la capital islandesa.

Dels 20 vots, Andorra tenia set a la butxaca abans de començar, però una maniobra contra el president de la FIS Johann Eliasch que inclou un conflicte pels drets televisius va fer que només el representant andorrà votés per la candidatura del Principat. Onze per Narvik, vuit per la italiana Val Gardena i un per Soldeu. Com el president volia que fos Andorra, va forçar una nova votació per concedir, quan no estava previst i no s'havien presentat propostes, l'edició del 2031. Però, la iniciativa es va girar en contra (amb Àustria, Suïssa, Itàlia i Noruega liderant) i un nou vot agrupat contra Eliasch va portar a que fos la italiana qui obtingués 14 vots per sis del Principat.

Els diners, les intrigues contra el president amb la traïció del seu entorn amb el rerefons dels diners dels drets de televisió van fer que Andorra no només perdés els mundials del 2029, sinó també els del 2031 quan ni tan sols s'havia presentat, tampoc els italians, oficialment.