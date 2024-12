El cost dels molins eòlics al Pic del Maià serà d'uns 30 milions d'euros

Andorra la VellaFEDA preveu que els molins de vent per generar energia eòlica al Pic del Maià podien estar en funcionament el 2027, segons ha explicat el director general Albert Moles. Serien quatre molins i cal la cessió de terreny per part dels comuns de Canillo i Encamp.

Tot el procés engegaria amb l'aprovació del pla per part de Govern que hauria d'estar tancat durant el 2025 i en aquest mateix any s'hauria de licitar la construcció de totes les infraestructures. Per fabricar-ho val un any i al mateix temps s'ha de fer l'obra civil. Al final, un cop fetes les proves, s'espera que pugui estar en funcionament el 2027.

La infraestructura seria capaç de generar energia equivalent al 10% de la demanda nacional. Un aspecte important és que la generació energètica eòlica és important a l'hivern que és el període amb una major necessitat de producció perquè acull les puntes màximes de demanda.

L'energia eòlica té un cost aproximat d'uns 30 milions d'euros i forma part del pla d'inversions de FEDA per als pròxims cinc anys que s'eleva a 180 milions d'euros. Els projectes seran per a noves infraestructures i millores de les xarxes elèctriques. Un tema clau és reforçar la connexió elèctrica amb Espanya.

Un dels reptes del futur és augmentar la compra d'energia 'neta' de la que s'importa als països veïns. L'objectiu és arribar al 100% d'energia importada renovable l'any 2030.