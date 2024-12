Creix el temor a no trobar amb vida la parella desapareguda

Andorra la VellaEls equips de rescat que busquen la parella d’excursionistes catalans perduts en la zona fronterera entre Andorra i França van descobrir que dins del cotxe que portaven, enterrat sota la neu, hi havia el gos. I era viu. Això demostraria que no tenien intenció de quedar-se més d’un dia a la muntanya sinó que la tempesta de neu els va enxampar i no van poder tornar.

L’últim senyal d’Esteve i Meritxell és d’un mòbil que pel recorregut indicava que estaven anant cap al refugi de Rulhe a l’Arieja. Dilluns es va trobar el cotxe a un aparcament a 1.700 metres i per tant pensaven recuperar el cotxe unes hores després perquè hi havien deixat l’animal.

Males perspectives

Les possibilitats de trobar amb vida a la parella van disminuint perquè ja han passat cinc dies des de la desaparició i les condicions a la zona en què es troben han estat molt complicades. Per als experts les possibilitats són molt petites si no van aconseguir trobar un refugi. Continuen les recerques amb el suport de la policia i bombers d’Andorra. També hi ha equips de rescat de Catalunya.

El tinent dels gendarmes Jean-Marc Galin ha explicat que “van començar dissabte al matí l’excursió quan no hi havia mal temps. La tempesta va provocar que en poques hores hi havia un metre i mig o dos de neu, sense comptar amb el fort vent”. El dubte és si van o no arribar a temps a poder trobar un lloc on refugiar-se del temporal.