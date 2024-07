Govern activarà el 'telèfon de l'esperança' a partir del setembre

Andorra la VellaCreu Roja ha reclamat que s'activi un telèfon de l'esperança per ajudar persones amb dificultats emocionals ja que es considera una eina important per a moments crítics. El telèfon de l'esperança per assistir gent vulnerable es preveu que estiui actiu al setembre. El director de l'entitat, Jordi Fernández, ha indicat que haver signat el pla nacional de Salut busca que hi hagi més recursos per poder tirar endavant serveis d'aquestes característiques.

En declaracions a ATV, Fernández, ha destacat que "volíem signar però, sí, volíem signar incidint que, al final, el que nosaltres volem és que es posin recursos, es posin mitjans, tot el que faci falta que es posi perquè certes realitats es facin". L'altre projecte que Creu Roja vol que es tiri endavant seria un club d'activitats comunitàries. Fernández, ha explicat a qui aniria destinat. "Està molt focalitzat en joves de 7 a 23 anys, crec recordar o 25 anys. Això està molt dissenyat. El projecte està molt avançat i és un dels projectes que volem fer i que volem que sigui efectiu abans que acabi l'any", ha concretat.