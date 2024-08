La Creu Roja ha registrat 310 intervencions preventives entre els punts liles i el RollingAND

Andorra la VellaLes festes majors d'Encamp, Andorra la Vella, Canillo i Sant Julià de Lòria, així com la nit de Sant Joan a Escaldes-Engordany, han comptat amb la presència activa dels dispositius preventius Punt Lila i RollingAND de la Creu Roja Andorrana, amb l'objectiu de garantir un entorn segur i conscient per a tots els assistents. Aquests dispositius, destinats a la prevenció de la violència de gènere i la reducció dels riscos associats a l'ús de substàncies, "han estat claus per oferir una experiència festiva més segura i informada", informen des de l'ONG, des d'on detallen també que els dispositius han registrat un total de 310 intervencions preventives, amb un enfocament centrat en la sensibilització, la prevenció i la reducció de riscos en espais d'oci nocturn. Aquestes intervencions inclouen consultes informatives, distribució de material preventiu i la realització de tests preventius, que han estat "ben acollits per la població".

Així, pel que fa als punts liles, s'han dut a terme un total de 36 intervencions, de les quals sis van ser amb menors d'edat. Les accions s'han centrat principalment en l'educació sexual, complementades amb la distribució de material preventiu com preservatius i tapa gots. S'ha observat un increment en les intervencions amb joves d'entre 14 i 17 anys, que en la majoria dels casos estaven acompanyats per un adult, qui els explicava la funció del Punt Lila i quan acudir-hi.

Pel que fa a les intervencions del RollingAND, en total han estat 274, el 55% de les quals entre homes i un 45% entre dones. Per edats, de 18 a 24 anys han estat el 53% de les accions i entre 25 i 30, el 34%. Els majors de 30 anys han estat el 12% dels usuaris i s'ha atès també un menor. En total s'han fet 99 tests preventius amb etilòmetre, el 35% dels quals haurien estat faltes penals i un 25%, administratives. Un altre 40% haurien estat no sancionables. A més, s'han realitzat 175 intervencions d'educació sanitària, amb un augment notable d'intervencions entre els majors de 30 anys, i una participació molt activa del grup de joves d'entre 18 i 24 anys, que ha estat especialment rellevant en consultes i proves.

Un aspecte que destaquen des de la Creu Roja és "l'èxit en la sensibilització sobre l'autoprotecció i la consciència dels perills associats a l'ús de substàncies". Entre les recomanacions que ha fet l'ONG, destaca la d'evitar conduir després del consum d'alcohol i optar per utilitzar el transport públic, per garantir la seguretat de tots els assistents, entre d'altres. Els equips també han ofert informació essencial sobre com actuar en situacions d'assetjament i sobre els protocols d'actuació a seguir. A més, s'ha posat un èmfasi especial en l'educació sexual i la distribució de material preventiu com preservatius i tapa gots, amb un total de 148 tapa gots repartits per conscienciar sobre l'autoprotecció en entorns festius.

A través del comunicat en què fan balanç de les accions, valoren que la resposta del públic ha estat "molt positiva, amb un alt nivell de participació en les activitats preventives". Els dispositius han estat "àmpliament utilitzats per joves i adults, amb persones que ens han buscat específicament en les diferents festes, ja que coneixen els dispositius i mostren el seu interès per ells", afegeixen. Aquesta demanda creixent de consultes educatives i preventives demostra "l'eficàcia i la necessitat de continuar oferint aquests serveis en futurs esdeveniments massius", conclouen.

En definitiva, creuen que les festes "han estat un exemple de com la prevenció i la informació poden contribuir a un ambient festiu més segur i responsable". L'alta participació i la bona acollida dels dispositius Punt Lila i RollingAND "validen la continuïtat i l'expansió d'aquestes iniciatives en esdeveniments futurs". En resum, assenyalen que els esforços conjunts dels equips preventius, en col·laboració amb els serveis de circulació, el d'assistència sanitària i la policia, "han contribuït de manera significativa a la creació d'espais d'oci més segurs". "Aquesta experiència subratlla la importància de continuar treballant en aquesta direcció, garantint que tots els ciutadans puguin gaudir de l'oci nocturn en un entorn protegit, lliure de riscos i violència", subratllen des de l'ONG, des d'on recorden que aquests dispositius preventius són possibles gràcies a la col·laboració de diverses entitats.