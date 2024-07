Critiquen que les multes d'espanyols a Andorra no es cobren

Andorra la VellaL’ofensiva dels Mossos contra els conductors andorrans per aconseguir cobrar les multes de velocitat pendents ha augmentat dues marxes. La policia catalana ha situat controls específics per comprovar les matrícules i fer pagar les sancions. Els Mossos posen controls en els dos sentits, segons el dia, en la ruta de baixada entre el Principat i la costa tarragonina. Les queixes van esclatar diumenge passat a les xarxes amb un macrocontrol a Tàrrega on la policia catalana només aturava els vehicles andorrans. Amb una tauleta comprovaven les multes de radars no abonades perquè fossin pagades in situ o s’immobilitzava el vehicle.

Andorra no forma part –ja que no és membre de la UE– del sistema Eucaris, una iniciativa europea que es tradueix en l’intercanvi de dades sobre matriculació de vehicles, permisos de conduir i dades personals. Això significa que quan un radar català caça un cotxe amb matrícula andorrana a Catalunya, la infracció queda impune.

Els radars fixos del Servei Català del Trànsit haurien caçat 41.241 vehicles amb matrícula andorrana conduint amb excés de velocitat durant l’any passat. Del total de sancions només se n’haurien cobrat el 2%, és a dir, 861. Les 40.000 multes no cobrades signifiquen 110 sancions diàries per excessos de velocitat de conductors andorrans en carreteres catalanes.

Encara que 110 multes diàries per excés de velocitat semblin moltes, fonts properes a la policia han informat que si se sumen totes les multes que al llarg de l’any es poden a conductors espanyols a Andorra la xifra és molt superior. “Majoritàriament, ni posen tiquets a les zones blaves ni controlen quan passen pels radars dins del Principat”, segons aquestes fonts. Aquesta quantitat ingent de sancions està relacionada amb els 4,2 milions de turistes espanyols i els prop de 1.500 fronteres que creuen cada dia la frontera. No tots venen en cotxe, però sí una part important.

Les mateixes fonts han destacat que aquestes multes tal com es registren, en realitat es descarten. Només en casos excepcionals, com que estiguin involucrats en un accident o una alcoholèmia positiva, es pot acabar obligant a pagar la multa per la infracció de trànsit.

No es disposa de les dades del propietari del vehicle ergo les sancions prescriuen sense que ningú es preocupi d’intentar cobrar-les. I, com clamen les xarxes, no hi ha dispositius especials de la policia andorrans amb tauletes per comprovar que els cotxes amb matrícula espanyola que circulen pel Principat no tenen multes pendents. Ben diferent amb les multes a la inversa ja que els mossos estan dedicant controls específics per aconseguir cobrar-les. Les fonts afegeixen que si les multes pendents d’andorrans a Catalunya al 2023 sumen 4,5 milions d’euros, quan sumarien les inverses?