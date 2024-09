Crítiques a Ceuta per la presència del 'Pequeño Nicolás' a l'esdeveniment per captar youtubers d'Andorra

Andorra la VellaEl Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía presentarà una bateria de preguntes a l’Assemblea de Ceuta sobre la despesa de l’event ‘Ceuta Influye” que buscava posicionar la ciutat autònoma com ‘la nova Andorra’ i captar youtubers espanyols que viuen a Principat perquè traslladin la residència. La formació preguntarà quants diners s’han destinat a l’organització i quins han estat els requisits per convidar amb despeses pagades als participants.

La despesa es qüestiona després del fracàs de l’esdeveniment on no es va aconseguir atreure a cap youtuber de primer nivell i on la figura més coneguda era ‘el Pequeño Nicolás’. Es critica que el convidat de més impacte sigui algú “més conegut pels seus problemes amb la justícia que per la seva capacitat per crear contingut”.

La formació considera que l’esdeveniment “més que promocionar la ciutat ha semblat un cap de setmana amb despeses pagades per a un grup de joves”. I van més enllà “perquè no tot val i això només ha servit per indignar la gent de Ceuta per un acte que sembla una presa de pèl”.