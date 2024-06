Crítiques dels empresaris per les contínues intervencions de Govern en salaris i lloguers

Andorra la VellaEl president de l'Empresa Familiar Daniel Armengol ha estat crític amb les tendències intervencionistes de Govern just en un moment en el qual s'ha de plantejar un potencial nou escenari amb la possible entrada en vigor d'un acord d'associació amb la Unió Europea. Armengol ha deixat clar el perill d'entrar en el mercat comú europeu, si es firma el pacte amb Brussel·les, sense que les empreses andorranes siguin competitives.

L'empresariat considera que si l'executiu continua obligant els empresaris a apujar els salaris cada any quan no hi ha acord entre patronal i sindicats es posa en perill la competitivitat dels negocis del Principat si han de competir en el mercat únic europeu. El mateix succeeix, segons Armengol, amb l'habitatge. Govern ha establert renovació automàtica de tots els lloguers fins al 2027 i sense gairebé cap actualització de preu perquè només es pot fer per sota de 8 euros el metre quadrat (400 euros per un pis de 50 metres quadrats) ja que la immensa majoria d'habitatges arrendats es troben per sobre d'aquesta equivalència d'euros per metre quadrat.

Els empresaris defensen que no només els negocis d'Andorra han de fer un pas endavant en la digitalització, sinó també les administracions. Armengol va fer "una crida" al "sentit d'estat" de les diferents administracions per a una "homogeneïtzació" perquè cada vegada hi hagi més facilitats per a l'administrat i no s'acabin demanant dades que sovint les diferents administracions (general i comunals) i també les empreses públiques ja tenen.

Ha assegurat que han encarregat dos estudis macroeconòmics sobre l'impacte que podria tenir l'acord d'associació amb la UE i ha explicat que a la tardor volen tenir una opinió consensuada de tots els negocis que es troben dins de l'associació de l'Empresa Familiar.