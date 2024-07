Crítiques per la manca d'antelació a la suspensió de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaLa cancel·lació del concert de David Guetta ha suposat un fort impacte per Andorra Turisme. La indignació dels assistents al concert, que final no va tenir lloc pel risc de tempesta, és màxima i no s'entén que la suspensió s'anunciés per megafonia deu minuts abans d'obrir les portes. El Servei Meteorològic Nacional va informar que s'activaria l'avís groc a partir de les 18 hores fins a la mitjanit a través de les xarxes socials. Betim Budzaku, director general d'Andorra Turisme, defensa que l'informe de les 15:43 hores que van rebre exposava que no es recomanava fer un esdeveniment a l'aire lliure per una tempesta prevista, tal com recull RTVA. Els assistents critiquen que no hi hagués un pla B i Budazku explica que es va esperar al màxim abans de decidir per veure si es podia engegar el festival.