Cues a la frontera hispanoandorrana per entrar a Andorra

Andorra la VellaA primera hora d’aquest matí, s’han registrat retencions a la C-14 a l’alçada d’Oliana, en direcció nord cap a la Seu d’Urgell. També, a l'N-145 a Valls De Valira en sentit nord cap a al país.Segons les dades de Trànsit, la situació afecta el tram comprès entre els quilòmetres 141 i 138.5, amb la primera notificació de les retencions a les 11:11 hores.

Els conductors que circulin per aquesta via han de preparar-se per possibles demores i es recomana extremar la precaució en aquest tram, ja que les condicions del trànsit podrien seguir complicant-se al llarg de la jornada.