Els cursos de català permetran aprovar la primera renovació de permís dels temporers

Andorra la VellaGuillem Casal, el ministre portaveu, ha exposat que Govern aquest dimecres ha aprovat, a proposta del ministeri d'Interior i Justícia, el reglament de la quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball per a transfronterers, que contemplen una quota inicial de 900 permisos. La quota, com ja és habitual, es pot ampliar en un 30%, és a dir, que la quota podria arribar als 1.170. No obstant això, s'introdueixen novetats, ja que és la primera quota que s'aprova després de l'aprovació i entrada en vigor de la llei del català.

702 efectius correspondrien a la residència i treball i els 198 restants, a treballadors transfronterers. La nova quota té el mateix nombre d'autoritzacions que l'actual, que es va aprovar el 24 d'abril d'enguany. No obstant això, també cal posar en relleu que la nova quota en vigència fins al 30 d'abril del 2025 i que compta amb el vistiplau del Consell Econòmic i Social.

Es tracta de la primera quota d'immigració després de l'aprovació i entrada en vigor de la llei de la llengua pròpia i oficial. Això suposarà unes condicions específiques. Les persones a les quals s'atorga una autorització de residència i treball, no en el cas dels transfronterers, a l'empara del reglament, hauran d'acreditar en el moment de sol·licitar-ne la renovació un nivell de català que varia en funció de si es tracta de la primera o segona renovació.

A la llei del català es va preveure un període de transició fins al 26 d'abril del 2026 per a les persones que presentin la primera renovació i que no tinguin el nivell A1 de català. Aquestes persones podran obtenir una primera renovació si acrediten el seguiment de la formació de la llengua catalana de 30 hores impartida en els centres de català de Govern mitjançant la presentació del certificat de seguiment de l'itinerari de coneixements bàsics. També podran presentar el certificat d'exempció per a no fer els cursos i es pot aconseguir si es disposa d'un certificat d'un centre educatiu que indiqui que s'ha cursat la matèria de llengua catalana durant un any acadèmic com a mínim o si es disposa d'un certificat d'una acadèmia que indiqui que s'han cursat 70 hores de la matèria com a mínim.

Per tant, aquestes primeres renovacions per a la quota aprovada avui no estan subjectes a obtenir el certificat de nivell A1, sinó que es pot anar per la via de l'exempció o del seguiment de l'itinerari de llengua catalana. Les primeres autoritzacions atorgades després del 26 d'abril del 2026 demanaran el certificat del nivell A1. Per a la segona renovació s'haurà d'assolir el nivell A2.