Dàmaris Castellanos nova directora executiva d'UNICEF Andorra

Andorra la VellaUNICEF Andorra ha anunciat la incorporació de Dàmaris Castellanos com a nova directora executiva. Amb una sòlida trajectòria en col·laboracions empresarials locals i internacionals, Dàmaris ha treballat recentment com a responsable de B2B a Pyrénées Andorra i ha ocupat càrrecs a l’organització de Javier de las Muelas, Vueling Airlines i Nike.

La presidenta d'UNICEF Andorra, Marianela Vila, ha destacat l'experiència i lideratge de Dàmaris com a claus per al canvi estratègic de l'organització. Aquest anunci es fa només dos mesos després d'anunciar la incorporació de Mercè Miguel com a directora, lloc que ocuparà Castellanos segons el comunicat el qual no parla de Miguel.