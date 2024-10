Debat en les xarxes pel menú ple de faltes d'un restaurant andorrà

Andorra la VellaLa peculiar forma en què està escrit el menú d’un conegut bar i restaurant d’Andorra la Vella ha cridat l’atenció i ha aixecat un petit debat a les xarxes socials. Es tracta del menú situat en una pissarra la part exterior del local.

La quantitat de faltes d’ortografia en unes poques paraules ha fet que s’hagi fet públic a través de les xarxes socials. “No sé per com començar” indica l’usuari que ha penjat la imatge.

A partir d’aquí, divisió d’opinions. Una part defensa que el més important és valorar l’esforç de qui, sabent les seves mancances en la llengua oficial, s’ha atrevit a escriure en el ‘seu’ català. I es compara amb molts altres comerços i serveis que directament ho escriuen en castellà.

Altres se situen en un vessant crític indicant que un establiment d’Andorra hauria de disposar dels mitjans de poder escriure text per al públic amb un català que no aculli gairebé una falta per paraula.