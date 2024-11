La defensa del 'cas CBD' planeja portar el cas fins a Estrasburg

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts d'Andorra ha condemnat a quatre anys de presó un jove espanyol, amb divuit mesos ferms, per tràfic de cànnabis CBD, un producte amb un contingut de THC inferior al 0,3%. A més de la pena de presó, l'acusat ha estat condemnat a set anys d'expulsió del país i a una multa de 3.000 euros. No obstant això, la defensa ha anunciat la seva intenció de recórrer la sentència davant del Tribunal Superior d'Andorra, i si aquesta no és revocada, el cas podria arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg.

Un cas que podria arribar a la justícia europea

Després d'una condemna que ha estat considerada per la defensa com injusta, els advocats del jove, liderats per Alfons Clavera, han confirmat que portaran el cas fins a Estrasburg. La defensa insisteix que el producte que portava el jove, amb una concentració de THC molt baixa i venut legalment a establiments d'Andorra, no hauria de ser considerat com a substància tòxica. L'advocat destaca en declaracions a RTVA que durant el judici van quedar clars els arguments que demostraven que el producte no creava addicció, per la qual cosa no s'hauria d'haver aplicat la llei sobre les drogues.

"Ens mantenim ferms en la nostra posició i demanarem l'absolució. Si no aconseguim la revocació aquí, anirem fins a Estrasburg per defensar els drets del nostre client", ha assegurat Clavera.

Una defensa decidida a arribar fins a Europa

La mare de l'acusat, Mercedes Chamorro, també ha expressat a RTVA el seu desig de portar la querella fins a Estrasburg. Segons ella, el producte que el seu fill va portar era legal en aquell moment, ja que a Andorra es venia lliurement en diverses botigues. Chamorro ha explicat que continuaran presentant noves proves per demostrar que el jove no havia comès cap delicte. "Aportarem totes les proves necessàries, ja que el producte que venia del CBD era accessible legalment a Andorra quan es va celebrar el judici", ha comentat la mare.