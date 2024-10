Mas defensa que l'oblit sanitari s'apliqui només a les assegurances de vida

Andorra la VellaFa prop d'un mes, el Partit Socialdemòcrata va presentar una proposició de llei sobre l'oblit sanitari, el dret a no declarar informació sobre malalties patides (càncer, VIH i Hepatitis C) per evitar discriminacions a l'hora de contractar una assegurança de vida. Aquest dimecres, la ministra de Salut, Helena Mas, ha exposat el criteri de l'executiu sobre la proposta del PS i ha fet diverses distincions. Una ha estat que el PS demanava que l'oblit sanitari inclogués les assegurances de salut i de vida i Govern defensa que només siguin les de vida. Però, per què el ministeri de Salut opta per aquest criteri?

Cal destacar que l'oblit sanitari per a les tres malalties exposades té diferències depenent de la patologia. En el cas del càncer i de l'Hepatitis C, una persona té dret a l'oblit sanitari un cop s'han complit cinc anys des de la fi del tractament, quan ja es pot pràcticament afirmar que la malaltia ha estat superada. En el cas del VIH, el reglament, que encara no s'ha fet públic, preveurà uns casos per detallar els terminis perquè el tractament és crònic.

Mas ha exposat que una assegurança de vida i una de salut són diferents productes com a principal argument. És a dir, en el cas d'una persona que té hipertensió, l'assegurança té dret a saber que l'usuari té aquesta condició perquè influeix en la seva salut i, de retruc, en l'esperança de vida. Seguint aquesta lògica, des del punt de vista d'una asseguradora, aquest factor és important en les condicions que s'ofereixen a l'hora de contractar una assegurança de salut o de vida.

Ara bé, en el cas de les tres malalties que cobriria l'oblit sanitari passa que es tracta de patologies amb una letalitat considerable, tot i que, un cop superades, no han d'influir necessàriament en l'esperança de vida del pacient com perquè pateixin una discriminació a l'hora de contractar una assegurança de vida. En canvi, sí que poden influir en la salut de l'individu i, segons l'argumentació de Mas, això justifica que les assegurances puguin obtenir aquesta documentació si es tracta d'una assegurança de salut i no de vida.