Mas demana que es tornin les llicències de pisos turístics quan se solucioni el problema de l'habitatge

Andorra la VellaLaura Mas ha comentat respecte a la voluntat de Govern de revocar llicències de pisos turístics que "la crisi de l'habitatge és un tema de tots, però per solucionar un problema no podem crear-ne un altre". La cònsol d'Encamp s'ha referit que els apartaments turístics "aporten molt al Pas de la Casa i Canillo i Encamp sumen el 90% de les llicències". El comú "ha traslladat al ministeri de Turisme i al d'Habitatge que cal trobar un equilibri, perquè no es pot posar en perill els negocis, les pernoctacions i la part turística del Pas de la Casa".

Mas ha anunciat que aviat el comú traslladarà una proposta a Conxita Marsol que aporti una solució basada en l'equilibri. Hi ha diverses excepcions que Encamp voldria per al pla de Govern que preveu eliminar en tres anys tots els apartaments turístics situats en edificis on més del 70% siguin habitatges convencionals, no turístics. Un passa perquè aquells propietaris que han invertit a l'apartament turístic tinguin més marge d'amortització i, per tant, es calculi quants anys els corresponen més enllà dels tres que ha fixat l'executiu.

Una de les propostes que farà Encamp passa perquè les empreses que tenen habitatges d'ús turístic en diferents edificis no se'ls apliqui la limitació del 30% dels pisos per edifici sinó que es faci la suma de tots els edificis. Mas, segons ha explicat en una entrevista al programa La Clau d'ATV, ha demanat a Govern que no elimini les llicències turístiques en tres anys (en edificis amb menys del 30% d'aquest tipus d'apartaments) sinó que quedin suspeses de forma temporal i es retornin en cas que se solucioni el problema de l'habitatge.