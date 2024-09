Denuncien una estafa que acusa les víctimes de consumir pornografia infantil per correu

Andorra la VellaEl cos de policia ha compartit en les seves xarxes una advertència sobre una estafa que està circulant via correu electrònic. Es tracta d'un fals document que suplanta la policia, el Govern d'Andorra i la Interpol i que acusa la víctima de consumir "porno infantil, llocs porno i ciber-pornografia".

La carta que arriba a les víctimes assegura que tenen proves del consum d'aquest tipus de contingut, i dona 48 hores per contactar amb l'autor del correu per no entrar "a la llista de delinqüents sexuals". Una estafa que probablement buscarà fer xantatge amb diners o aconseguir dades personals.

La policia recorda que no s'ha de picar en aquesta mena d'amenaces i que mai s'ha de clicar cap enllaç ni donar dades personals.