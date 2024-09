Un descens de la temperatura no vist des de juny

Andorra la VellaLes precipitacions registrades ahir han deixat quantitats d'aigua uniformes a tot el territori andorrà, segons informa el Servei Meteorològic d'Andorra. Aquest fenomen ha vingut acompanyat d'un notable descens de les temperatures mínimes, que s'han situat per sota dels 10ºC a tot el país.

En les zones per sobre dels 2.500 metres d'altitud, les temperatures han estat negatives, una situació que no es produïa des del 13 de juny. Aquest canvi sobtat en les condicions meteorològiques anticipa un inici de tardor marcat per la inestabilitat atmosfèrica i el retorn de les primeres gelades en cotes altes.