Desenes de persones esquien al Pas de la Casa

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha anunciat que està nevant a gairebé tot el país, segons el sistema de teledetecció que disposa. Les precipitacions són de major intensitat en les parts més del nord i el Pas de la Casa fins el punt que aquesta tarda hi havia centenars de persones que han aprofitat per esquiar tot i que les pistes no estan obertes.

Grandvalira ha facilitat una imatge de gent pujant i baixant per fer esquiades a les sis de la tarda. S’estan produint també problemes amb persones que no porten els equipaments en els vehicles i que s’han quedat enganxades.

Ràfegues a Espiolets

S’ha alertat del risc de ventades d’alta intensitat en les cotes altes i es demana precaució. A la Tossa d’Espiolets s’han registrat ràfegues de fins a 140 km/h. Cal recordar que la carretera de connexió amb França s’ha tancat a les tres de la tarda en previsió del temporal que s’aproximava.

Vídeo de la nevada a Arinsal a un quart de vuit del vespre.

Gent esquiant al Pas de la Casa