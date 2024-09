Desmuntades les acusacions sobre que la traducció de l'acord d'associació l'havia fet un traductor automàtic

Andorra la VellaEls darrers dies un mitjà de comunicació espanyol i gent contrària a l'acord d'associació posava en dubte la traducció al català del text adduint que s'havien trobat incoherències i errors a les prop de cinc mil pàgines que conformen el document. A més a més, s'escampava la idea infundada que la traducció havia estat duta a terme per un traductor automàtic.

A través de X, el compte 'Andorra Unió Europea', que té com a funció principal resoldre dubtes dels usuaris i exposar informació relativa a l'acord, ha rebut diferents citacions d'internautes que preguntaven per la qüestió de la traducció. Com a resposta, s'ha exposat que la traducció inicial del text l'ha fet una empresa recomanada pel Centre de Traduccions (CdT) que treballa pel Consell de la Unió Europea i que les revisions les han fet internament. L'empresa es diu Norak i va ser escollida d'entre cinc empreses contactades mitjançant el CdT. A més, han explicat que el preu global de les dues fases de traducció, la dels textos i la dels annexos, és de 29,748,26 euros.