Detectada la presència de sal·lmonela en formatges Trèvol a l'Alt Urgell

Andorra la VellaL’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha detectat la presència de salmonel·la en formatges de la marca Trèvol, elaborats amb llet crua i comercialitzats per la formatgeria Mas d’Eroles d’Adrall. El lot 140524 afectat per l’alerta alimentària té com a data de consum preferent el 31 de desembre de 2024 i un pes de 400 grams. Els productes estan essent retirats dels punts de venda i es recomana les persones que en tinguin al seu domicili que s’abstinguin de consumir-los.

Com a resultat del brot de salmonel·losi a Catalunya s’ha constatat cinc afectats. En cas d’haver-ne menjat i presentar alguna simptomatologia compatible amb aquesta infecció intestinal, principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febrer i mal de cap, cal acudir a un centre de salut.

Recentment l’AESAN va retirar també lots d’un formatge de la marca Casa Mateu, produït a Surp, pel mateix motiu.

Infecció intestinal

La salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes. Es tracta d’una infecció intestinal produïda pel bacteri salmonel·la que en la majoria de casos causa gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot ser greu si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques. Generalment es contrau a través del consum d’aliments contaminats.