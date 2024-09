Dos de cada deu aliments es malbaraten a Andorra

Andorra la VellaAvui diumenge se celebra el Dia contra el Malbaratament Alimentari, una problemàtica global que afecta almenys mil milions de racions de menjar diàriament, segons el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient. Segons RTVA, en les llars, es calcula que prop del 20% dels aliments es malbaraten, fet que representa 1,3 àpats per persona que pateix fam.

A Andorra, s'han implementat mesures per combatre aquest problema, com la instal·lació d'estands i una nevera prop de les caixes dels supermercats que ofereix aliments amb data de caducitat propera a preu reduït. Malgrat això, molts ciutadans encara no aprofiten aquestes iniciatives. A les escoles, la situació és preocupant, amb un malbaratament de 80 tones de menjar durant el curs passat.

Per fer front a aquesta situació, l'Associació de Pares i Mares ha llançat una aplicació destinada a aprofitar el menjar excedent.