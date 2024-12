Dilluns al migdia podria reobrir l'accés del Pas a França

Andorra la VellaL’accés al Pas de la casa des de França va ser tancat per la Prefectura de l’Arieja des de dissabte a les 15h davant de l’arribada del temporal de neu i amb l’experiència de jornades similars on els conductors sense equipament acaben bloquejant la carretera. A més, s’ha manifestat un important risc d’allaus que ha desaconsellat fins ara reobrir la via. L’accés era tancat tant si l’arribada era des de la part de Perpinyà com des del de Tolosa. Tant per anar com per tornar de França a Andorra cal passar per Espanya.

La Prefectura ha comunicat aquesta tarda que “l’accés al Pas de la Casa i al túnel de Puymorens des de la Croisade (punt d’unió de les carreteres RN20, RN320 i RN22) continuarà tancat fins dilluns a meitat de jornada. S’esclataran càrregues preventives per fer baixar allaus abans de reobrir la ruta”. Si les descàrregues són efectives “la carretera podrà ser reoberta després del migdia”. Tot queda pendent, però de si continuen o no les precipitacions importants de neu a la zona propera al Pas de la Casa.

Problema d’allaus

La Prefectura ha recordat que el risc d’allaus ha augmentat de forma important per l’acumulació de neu en les últimes hores i s’han detectat caigudes de neu importants. En aquest sentit, s’ha informat que cal avisar si es pretén fer una sortida per la muntanya, ja que les condicions són molt complicades.

La previsió meteorològica indica que les precipitacions de neu continuaran fins dilluns al migdia. La Prefectura ha anunciat que si es compleix aquesta previsió quan acabi de nevar es podria reobrir l’accés a Andorra, sempre que les baixades d’allaus hagin estat efectives.