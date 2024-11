El directe benèfic de TheGrefg per la DANA recapta 142.500 euros

Andorra la VellaEl youtuber resident TheGrefg ha recaptat més de 142.500 dòlars per a les víctimes i afectats per la DANA a València. Aquest diumenge va fer un directe a Twitch, la plataforma per excel·lència de l'streaming, on tots els diners que s'aconseguissin, anirien destinats a les víctimes de la DANA. El creador de contingut murcià va estar en directe durant gairebé 11 hores i va aconseguir 10.022 subscripcions, de cinc dòlars cadascuna, dels quals en rep 4,75. La xifra de diners recaptats s'enfila a 47.500. A més a més, TheGrefg va aportar a títol personal la mateixa quantitat i la plataforma Kick, on fa directes simultàniament amb Twitch, va fer-ne el mateix. El resultat final de la recaptació és de 142.500 dòlars.

Cal recordar que durant la setmana, diversos streamers residents, entre ells TheGrefg, van ser insultats massivament a les xarxes, ja que va aflorar el debat dels impostos a Espanya arran de la DANA i, de retruc, va esquitxar als creadors de contingut.