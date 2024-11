Es disparen les estafes a turistes amb anuncis de lloguers d'apartaments a Andorra

Andorra la VellaLa premsa francesa s'ha fet ressò de l'avís als turistes que vulguin llogar un apartament turístic a Andorra aquest hivern. En haver-se detectat casos d'estafa en anuncis, amb denúncia inclosa, s'han fet públiques algunes recomanacions per evitar els fraus. Els anuncis es troben en pàgines de compra, venda o lloguer de propietat i també en xarxes socials.

Es recull la comunicació de la policia andorrana on s'indicava que els estafadors utilitzen fotos d'apartaments reals per crear els anuncis falsos. El punt d'atracció es troba en el fet que el preu del lloguer de l'apartament turístic és manifestament inferior al de mercat estàndard.

Altres elements

Les estafes detectades tenen en comú diferents elements. Només hi ha fotografies de l'interior dels apartaments, ja que estan aconseguides a través d'internet. No hi ha possibilitat de veure l'habitatge abans de fer els pagaments. I els estafadors tenen molta pressa en acabar tot el procés i cobrar. Demanen també una paga i senyal que sovint és el frau.

T

Teòricament, es deriva el contacte amb el propietari via whatsapp. No es pot arribar a veure el pis amb excuses com que és a fora o encara està ocupat pels actuals llogaters turístics. Tot el procés està pensant per aconseguir ràpidament una transferència i posteriorment desaparèixer. Aquestes pràctiques es vinculen al fet que cada cop és més complicat trobar un apartament turístic de lloguer a Andorra pel problema de l'accés a l'habitatge.