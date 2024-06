Disponible una plaça de jurista

Andorra la VellaA través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, Govern va publicar aquest dimecres un edicte en el qual s'ofereix lloc de treball de jurista d’Ocupació i Treball amb un sou anual de 35.150 euros bruts. La data límit de presentació de la sol·licitud és el dia 19 de juny del 2024. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases i la sol·licitud de la convocatòria. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des del web www.tramits.ad. Les persones interessades han d’adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern, c/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, fer-hi constar el número de referència “116-2024 C Jurista d’ocupació i treball”, i acompanyar-la dels documents que s’especifiquen a l'edicte.