Disponibles tres places vacants d’auxiliar d’infermeria

Andorra la VellaA través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), aquest dimecres el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha publicat un edicte en el qual s’ofereixen tres places vacants a jornada completa de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria adscrites a l’Àrea d’Hospitalització.

Les persones que compleixin els requisits i interessades en presentar la seva candidatura per aquest procés de selecció, dins del termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant l’edicte i la plaça d’interès a l’assumpte i adjuntant al mateix la documentació que s’especifica al document.

Totes aquelles candidatures que no compleixen els requisits o no presenten degudament tota la documentació escaient dins del termini establert, hauran de ser desestimades per aquest procés en concret.