Disset noves càmeres al pàrquing de Centre Ciutat per reforçar la seguretat

Andorra la VellaAmb l'objectiu de millorar la seguretat i garantir una millor resposta en cas de possibles incidents, el comú d'Andorra la Vella ha instal·lat disset noves càmeres de videovigilància a l'aparcament Centre Ciutat, situat al carrer Prat de la Creu. Així doncs, des d'aquesta setmana, l'equipament comunal disposa d'un total de trenta càmeres distribuïdes de manera estratègica a les nou plantes del pàrquing.

L'aparcament Centre Ciutat, per la seva capacitat i ubicació cèntrica, és un punt de referència per a la mobilitat a la parròquia, i aquesta actuació, tal com va manifestar el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, forma part d'un pla més ampli per modernitzar i incrementar la seguretat a les infraestructures de la parròquia.

A través d'aquestes millores, el comú busca reforçar la confiança dels ciutadans en els serveis que ofereix i adaptar-los a les necessitats actuals. Les imatges es visualitzen en temps real a la sala de control de l'aparcament i del servei de circulació, 24 hores al dia.

Mitjançant aquesta iniciativa, el comú d'Andorra la Vella reitera "el seu compromís amb la seguretat, la prevenció i la qualitat en la gestió dels espais públics, tot garantint un entorn que contribueixi al benestar de la ciutadania".