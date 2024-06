Diumenge tanca el Carrefour d'Epizen

Sant Julià de Lòria/La Seu d'UrgellEl centre comercial Epizen ha fet públic que, a partir de l'agost, hi entrarà una nova empresa espanyola de supermercats en reemplaçament del mític Carrefour, Family Cash. Durant aquesta setmana, ja s'ha dut a terme la corresponent liquidació de tots els productes de la marca francesa, que tancarà portes aquest diumenge. Per aquest motiu, l'ANA s'ha apropat al centre comercial situat a l'entrada de Sant Julià de Lòria per conèixer l'opinió dels compradors i residents del país sobre aquest canvi.

"Venim a comprar al Carrefour perquè hi ha productes que no trobem a altres llocs" han explicat Òscar i Marga. Com ells, també està el testimoni de Cassandra, Pili i Francesc, una família de cinc persones que solen cercar els millors preus i que els troben a la cadena francesa. Tot i que la gran majoria dels enquestats no coneixen la marca valenciana, saben dels preus competitius amb els quals treballen. De fet, aquest ha estat un dels principals factors d'expectativa entre els enquestats. "Andorra sempre ha estat el país de les grans famílies, però molta gent no es pot permetre anar a comprar a certs supermercats" ha declarat Tania, qui ha valorat favorablement l'entrada de Family Cash al país.

Uns quilòmetres més lluny de la frontera, concretament al Mercadona de la Seu d'Urgell, la presència de matrícules andorranes entre setmana és bastant alta. "Solem venir a comprar pels productes frescs i marques puntuals, però ja no ho fem tant com abans, no interessa" ha declarat Meritxell. Per la seva banda, Christophe sol fer parada, ja que baixa a visitar a uns amics. Tanmateix, també coincideix amb la similitud de preus que es pot trobar a Andorra, on "potser hi ha un euro o dos de diferència". "Ens n'hem assabentat, volem provar-ho perquè seria ideal poder fer totes les compres al país i no haver de baixar" han confirmat Catalina i Marc, qui es desplacen especialment pels bolquers dels seus fills petits, en ser qüestionats per l'aterratge de Family Cash al país.

Les expectatives són màximes. Així ho han deixat clar també Martina i Fausto, clients freqüents de Mercadona, que valoren que els "sembla bé que estigui Family Cash perquè hi hagi més competència, i si a més, no hem de baixar a la Seu seria ideal", han incidit. De la mateixa manera, Araceli i Josué han afirmat la voluntat de voler provar la qualitat del producte de la cadena valenciana i veure si així no han de travessar la frontera. Ben és cert que l'entrada de la marca no només ha generat curiositat pels preus, sinó també per la facilitat de poder-hi anar sense haver de sortir del país. "Si continua tenint la mateixa qualitat dels productes de Carrefour, està clar que continuarem venint a Epizen", ha conclòs Bea.