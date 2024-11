Tret de sortida a la 32a edició de la Mostra Gastronòmica d'Ordino

Andorra la VellaTret de sortida a la 32a edició de la Mostra Gastronòmica d'Ordino amb un objectiu molt clar: poder acabar de consolidar-se com a cita anual imprescindible a la parròquia. A més, també es vol donar a conèixer el producte artesà local i de proximitat als turistes i visitants.

"La idea és que la mostra vagi creixent i poder marcar-nos internacionalment, és important. A banda, poder continuar donant aquest servei a la població" ha explicat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del comú d'Ordino, Mònica Armengol. La benvinguda ha estat donada per la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, que ha asseverat que "és molt més que una fira". "Volem agrair l'esforç que han fet els productors per poder ser-hi aquí" ha mencionat. Després de la inauguració, les autoritats han visitat totes les parades, on han pogut tastar els productes.