DJMario diu que no viuria a Andorra perquè està lluny del Bernabeu

Andorra la VellaDJ Mario vincula el Reial Madrid i no viure a Andorra en referència a la llunyania respecte al Santiago Bernabeu. El conegut youtuber espanyol DJMario ha concedit una entrevista al programa ‘Gracias por venir’ del periodista Siro López. Un dels temes destacats de l’entrevista és quan l’influencer exposa els motius pels quals no ha traslladat la seva residència a Andorra. DJ Mario explica que guanya prou diners i té la seva família a prop, però el motiu en el qual desenvolupa més la resposta és que vivint a Madrid no triga res per poder anar al Santiago Bernabeu i veure jugar al seu equip. Afegeix que si visqués a Andorra hauria d’estar vuit hores de viatge per arribar a l’estadi del Reial Madrid.

Vuit milions de seguidors

Mario Alonso Gallardo (Móstoles, 30 d’agost de 1990), més conegut com a DJMario, és un youtuber espanyol amb més de 8.000.000 de subscriptors. El seu contingut principal és amb partits del videojoc FIFA (ara EA FC). Des de l’edició EA Sports 24 és comentarista oficial del joc, juntament amb Miguel Ángel Román com a narrador principal.

Mario se suma a tot una sèrie de youtubers espanyols molt coneguts que han manifestat que prefereixen viure a Espanya perquè el benefici fiscal no els compensa. Un dels que va ser més rotund és Mr. Jagger que va afirmar que pagaria la diferència econòmica només per no haver de viure a Andorra.

En una entrevista a La Resistència, el youtuber va dir fa un any que moltes persones li pregunten per què no se’n va a Andorra, com molts dels seus companys de professió, però va deixar clar que és una opció que ell descarta. L’entrevistat va recalcar que la majoria dels youtubers se’n van a altres llocs, però ell prefereix estar a la seva ciutat: “Aquí em quedo”.