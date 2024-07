Dolsa s'atribueix el mèrit de la cancel·lació de Grífols

OrdinoEnric Dolsa afirma que és ell qui ha aconseguit que el projecte del centre de recerca de Grífols no tiri endavant. El conseller de l’oposició al comú d’Ordino afirma que la fi del projecte està vinculada a que Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va acceptar a tràmit el seu recurs contra el conveni entre Govern i Grífols.

Segons declaracions al mitjà espanyol Crónica Global, l’admissió del recurs va caure com una bomba en el Govern que creia que no s’arribaria tan a dalt. “S’admet a tràmit el 19 de juny i, un mes després, l’Executiu anuncia que es renuncia al projecte”, segons Dolsa.

Destaca que el gabinet de Xavier Espot no volia rebre una sentència judicial a Estrasburg i per això s’ha cancel·lat l’acord. Assegura que en l’oposició al projecte no buscava un rèdit polític i ho justifica dient que quan el comú “va voler canviar el pla urbanístic i els vaig ajudar. Era un tema de país”.

Dolsa explica la seva trajectòria. “Vaig començar en 1982 amb quatre col·laboradors, i vaig arribar a tenir més de 700 treballadors. Vaig invertir en comunicació, restauració i el sector immobiliari”. En 2021, Dolsa va vendre part de les seves empreses. Segueix al capdavant de Endf SA, l’empresa patrimonial familiar. “Estem els meus fills i jo. Som una petita família d’empresaris d’Andorra. Lluitar contra Grífols ha estat com la baralla de David contra Goliath. I hem guanyat”.