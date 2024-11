Una dona beguda va agredir agents de circulació i policies

Andorra la VellaEl Servei de Circulació del Comú de la Massana va avisar la policia a mitjanit perquè una dona els insultava i els increpava. Els fets havien començat quan els agents de circulació havien trobat el cotxe de la dona estacionat enmig de la calçada amb els quatre intermitents encesos.

Els agents no el van multar, però, en tornar una estona després, van constatar que el vehicle seguia igual. Quan l’estaven sancionant, la dona, visiblement beguda, havia sortit d’un restaurant i s’havia queixat per la multa per estacionament indegut.

Estripar el tiquet

La dona va agafar el tiquet, l’ha estripat i va llençar els trossos a l’agent que l’havia multat. Se la va advertir que podia ser sancionada per embrutar la via pública. La dona, en estat d’embriaguesa va anar contra l’agent i li va donar un cop a la mà, fent-li caure el mòbil.

La dona va començar a insultar l’agent dient-li “sou uns fills de puta, sou només uns putos urbanos de merda, em cago en la mare que us va parir”. Va empentar l’agent i li va donar una puntada de peu als genolls. Un altre agent de circulació i el gerent del restaurant van emportar-se la dona.

Agressió a la policia

Quan la patrulla policial va arribar van demanar la dona que s’identifiqués amb un document. Es va negar. Va dir que es deia Rosa i els policies van constatar que anava molt borratxa. Mentre era amb la policia seguia insultant els agents de circulació.

Es va regirar també contra l’agent de policia, empentant-lo i colpejant-lo a les mans. Quan va ser informada que seria portada al despatx policia encara es va alterar més. Va dir “sou uns cabrons de merda, no aniré enlloc amb vosaltres, policies de merda” gesticulant amb els braços per desfer-se dels agents, colpejant-los als braços i prop de la cara.

Més resistència al ‘bunker’

En arribar al despatx central de policia no va voler baixar del vehicle. Els agents van haver d’arrossegar-la fins a l’ascensor o la dona va intentar donar una puntada de peu als genitals d’un dels agents. El policia va evitar el cop i va rebre l’impacte a la cama.

Dins de l’ascensor la dona va perdre l’equilibri per la borratxera i va caure a terra. I no va voler aixecar-se. Va haver de ser novament arrossegada quan ja es trobava en la part del ‘bunker’ on hi ha les cel·les de detenció policial.

Quan li van treure les manilles va tornar a encarar-se i li van haver de tornar a posar. Portant-la a la cel·la es va deixar caure. Els enfrontaments amb la dona van derivar en dos policies ferits. A un li van immobilitzar la mà i a l’altre, el canell.

La dona va ser condemnada per la ‘nit demencial’ a sis mesos de presó condicional i 400 euros de multa.