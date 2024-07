Donen la raó a un inquilí que volien fer fora per subarrendar el pis

Andorra la VellaLa propietària d'un habitatge d'Encamp va presentar una demanda de finalització del contracte de lloguer i el desnonament perquè el llogater havia sotsarrendat el pis a un tercer. El contracte, com la gran majoria dels de lloguer, incloïa una clàusula que prohibeix explícitament subarrendar a un tercer l'habitatge.

El preu del lloguer que pagava l'inquilí inicial era de 350 euros al mes i calia afegir 50 € com a quantitat preufetera mensual en concepte de calefacció durant els mesos en què fes falta i altra quantitat per l'aigua calenta.

L'inquilí es va oposar a deixar el pis perquè assegurava que no havia sotsarrendat el pis sinó que va deixar viure uns amics que passaven un mal moment, tot i que reconeixia que l'ajudaven a pagar les despeses de l'habitatge. Concretament, rebia uns imports de 175 € els mesos de maig a juliol, de 300 € el mes d'octubre i de 150 € el mes de novembre. Aquestes quantitats equivalen a la meitat de la renda satisfeta en alguns mesos i, per tant, tomben la teoria de l'inquilí respecte al fet que no subarrendava.

Tant en primera instància com en el Tribunal Superior, s'ha donat però la raó a l'inquilí. El motiu és que la propietat sabia inicialment que s'estava produint. No només ho va tolerar sinó que va llogar una plaça d'aparcament en el mateix bloc al subarrendatari. Per tant, no pot afirmar que ho desconeixia.

Aquest contracte de l'aparcament indica que la propietat estava d'acord amb aquesta fórmula i que ha estat a posteriori que s'ha volgut oposar. Per tant, la clàusula que prohibia el subarrendament deixa de tenir efecte quan el propietari consent aquest fet i ja passa a ser una situació acceptable. A posteriori, segons la sentència, no pot canviar el criteri. Tot i que no ho recull la sentència, el potencial ingrés per l'habitatge, per l'encariment dels preus del lloguer, fa que fos molt més rendible fer fora l'inquilí i signar un nou contracte.