Ecotècnic s’incorpora a una multinacional sueca líder en control de plagues

Andorra la VellaEcotècnic, amb una trajectòria de més de 25 anys al Principat, incorpora una part dels seus serveis a Anticimex, multinacional sueca líder en control de plagues i salut ambiental. D'aquesta manera, Andorra passa a formar part dels 22 països de tot el món on opera el grup d'origen suec, on treballen més de 10.000 professionals.

Gràcies a aquesta incorporació, Anticimex reforçarà i ampliarà la oferta de serveis en control de plagues, prevenció i control de Legionella i seguretat alimentaria, que actualment estava oferint Ecotècnic als seus clients, tots ells dissenyats per garantir la seva salut i la del seu entorn. Aquests serveis, abans oferts per Ecotecnic, ara del Grup Anticimex, compten a Andorra amb un equip de professionals altament qualificats i amb una àmplia experiència en el control de plagues, la seguretat alimentària i la prevenció i control de la legionel·la.

Els tècnics d'Anticimex Andorra rebran formació contínua per estar actualitzats amb les darreres tècniques, productes i innovacions del mercat. Aquesta formació té com a objectiu garantir un servei eficaç, segur i de màxima qualitat per als clients, alineant-se amb l'estratègia Visió ZERO d'Anticimex, una visió lligada a la sostenibilitat dels seus serveis.

Això permetrà als tècnics desenvolupar la seva activitat prioritzant l'ús de tecnologia avançada i sistemes sostenibles en el control de plagues, contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones i respectant el medi ambient.

L'obertura d'aquesta nova oficina a Andorra, en col·laboració amb Ecotècnic, representa un avenç significatiu per a la salut pública i ambiental al Principat. Ambdues empreses estan convençudes que aquesta aliança permetrà oferir un servei de gran qualitat als clients, contribuint a una Andorra més saludable, lliure de plagues, riscos alimentaris i legionel·la.