Educació presenta un nou Pla de Millora educativa prioritzant la Llengua i les Matemàtiques

Andorra la VellaEl Pla de millora del sistema educatiu andorrà per reforçar les competències en llengua, comprensió lectora i matemàtiques es començarà a implantar el curs 2024-2025. Ho han anunciat el ministre Ladislau Baró i el secretari d’Estat Josep Anton Bardina a la Comissió legislativa d’educació del Consell General, després de presentar els resultats dels informes PISA for schools i de les avaluacions del rendiment dels alumnes, amb uns valors similars a la mitjana dels països de l’OCDE.

Millorar la comprensió lectora

Les accions inicials previstes en aquest Pla de millora inclouen la revisió de la planificació pedagògica de l’Escola Andorrana per assegurar una hora setmanal dedicada a la comprensió lectora i una altra hora a la producció escrita en primera i segona ensenyança. També es prioritzarà el temps lectiu dedicat a la resolució de problemes i es dedicarà més temps a la teorització matemàtica dins de l’aula.

Debat tecnològic

Pel que fa al material, es replantejarà l’ús de les noves tecnologies, racionalitzant l’ús de les tauletes a les aules i considerant altres suports com l’ordinador o material físic com els llibres de lectura. A més, el Pla inclou més formació específica per al personal docent en didàctica de les matemàtiques, de les llengües i de les ciències físiques i de la natura, així com formacions complementàries per als equips directius en matèria d’avaluació interna.

Les pròximes setmanes el personal del ministeri traslladarà a les direccions dels centres educatius i al professorat el detall d’aquest Pla, perquè pugui començar a l’inici del curs vinent. Alguns processos de formació ja s’han engegat aquest curs i es preveu allargar-los durant els cursos vinents.

Resultats similars als països veïns

Els resultats dels informes PISA for schools mostren que els centres de l’Escola Andorrana de segona ensenyança se situen en un interval de resultats similars a la mitjana de l’OCDE en lectura, matemàtiques i ciències. Les proves d’avaluació del rendiment de l’alumnat de l’Escola Andorrana també indiquen resultats similars a les mitjanes dels països veïns.

Els titulars d’educació també han anunciat la creació d’un registre d’estudiants universitaris d’Andorra per obtenir informació sobre el rendiment acadèmic, promoure accions per a la millora de l’ocupabilitat dels estudiants i activar polítiques sobre els estudis universitaris.