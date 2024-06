Els efectes mediambientals de l'aeroport amb Andorra fan que Aragonès aposti pel tren

Andorra la VellaLa 35a Trobada Empresarial al Pirineu, sota el lema 'Lidera amb propòsit', ha començat aquest dijous amb el discurs inaugural del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. S'ha preguntat al president de la Generalitat sobre l'aeroport de la Seu i si en el futur es podran fer exportacions per fomentar el mercat de la zona. Aragonès ha ressaltat les oportunitats que ofereix tenir un aeroport, però ha aclarit que és preferible "apostar fort per la ferroviària" per "reduir la petjada de carboni".

En el torn de preguntes del públic, ha sorgit la inquietud per conèixer l'estat dels estudis ferroviaris amb el Principat. Aragonès ha assegurat que encara "s'estan duent a terme", ressaltant el treball "molt positiu" amb les autoritats andorranes, que ha permès "recuperar les trobades anuals". També s'ha plantejat la qüestió de com aconseguir més empreses competitives a Catalunya. En aquest cas, el president ha subratllat la necessitat d'"afavorir un finançament de llarg termini" i d'invertir en tecnologia. Ha destacat també la restricció de personal en el sector públic com un obstacle per potenciar l'administració i fer-la més àgil.

Durant la seva intervenció, Aragonès també ha fet referència a les recents eleccions europees i al "populisme de l'extrema dreta", advertint que són "una amenaça per al futur d'Europa i per a Catalunya". Un altre tema destacat ha estat la recaptació d'impostos, que segons el president, es podrà dur a terme "amb un acord amb l'Estat i una quota de solidaritat", seguint l'exemple de Navarra i el País Basc. Segons el president català, és necessari un impuls fiscal per evitar una "Catalunya limitada", per la qual cosa ha proposat una "actualització" fiscal.