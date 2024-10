Espanya investiga l'empresa que Govern va contractar per la comunicació de l'Acord amb la UE

Andorra la VellaLa titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, ha iniciat una investigació sobre les operacions de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i del CEO d'AMT, Álvaro Montoliu. Aquest procediment judicial, que forma part de les diligències prèvies 78/2024, sorgeix arran del presumpte frau electoral que va tenir lloc el 13 de febrer de 2023 en les votacions a la presidència de la FCF.

El cas es vincula a Andorra per la recent adjudicació dels treballs de comunicació per a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea a AMT Comunicació, l'agència liderada per Montoliu. Aquesta decisió, presa per via directa, ha generat controvèrsia amb l'oposició, ja que Andorra Endavant va entrar una bateria de preguntes sobre aquest cas. A més, empreses de comunicació andorranes critiquen la falta de transparència en el procés de selecció.

Segons Mundo Deportivo i l'auto del jutjat, s’ha ordenat a l’Àrea Central Anticorrupció dels Mossos d’Esquadra investigar la “declaració anual d’operacions realitzades amb terceres persones, de pagament i cobrament d’imports iguals o superiors a 3.000 euros (model 347)” tant de la FCF com de l’empresa ALVARO MONTOLIU TARRAGONA COMUNICACIÓ SL (AMT Comunicació). A més, s’ha requerit la confirmació que les actes notarials atorgades per Soteras Vigo i Víctor Güell, president i directiu de la FCF, van ser pagades amb fons federatius.

L'auto també inclou un requeriment a la FCF perquè, en un termini de cinc dies hàbils, aporti el “Llibre diari i major de comptabilitat”, identifiqui els membres de la comissió de bon govern i compliment de la FCF, així com que especifiquin els seus rols. A més, ha d'aportar còpia de totes les actuacions relatives a les eleccions a la presidència de la FCF dels anys 2022-2023 i dels contractes vigents entre la FCF i AMT Comunicació.

Montoliu i la FCF acusats de presumpta falsificació de firmes a les eleccions

Montoliu, que es troba en el centre de l’escàndol, també ha rebut ordres per presentar el “Llibre diari i major de comptabilitat” d’AMT Comunicació i una còpia de les factures emeses i rebudes durant l’exercici fiscal 2023.

En un altre auto, la jutgessa ha encarregat a la “Unitat Central d'Identificació Lofoscòpica de la Divisió de Policia Científica dels Mossos d’Esquadra” que realitzin un “estudi lofoscòpic” dels “certificats originals de nomenament de càrrecs de president, vicepresident i secretari” de diversos clubs de futbol. El propòsit d'aquests informes és “determinar l’autoria material de les signatures i el paper de cadascun dels investigats”.