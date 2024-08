Un empresari resident diu que paga menys d'un quart d'impostos a Andorra que a Espanya

Andorra la VellaL’empresari i youtuber resident a Andorra, Enrique Moris, ha fet pública la seva indignació a través de Twitter, destacant la gran diferència en el pagament d’impostos entre Andorra i Espanya. Segons Moris, ha pagat 1.352.305,59 € d’Impost de Societats corresponent a l’any 2023 a Andorra, mentre que si residís a Espanya, hauria hagut de contribuir amb 5.961.418,00 €.

En el seu tweet, Moris ha expressat la seva frustració afirmant que “el govern et diu que per a que el país funcioni cal cuidar al marroquí de torn i no als empresaris.” Aquestes declaracions han generat polèmica i debat a les xarxes socials, amb reaccions diverses entre els usuaris.