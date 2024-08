Encamp acull la tradicional missa de la Mare de Déu d’Agost

EncampLa Festa Major d'Encamp continua, i avui ha tingut lloc un dels actes més tradicionals de la festivitat com és la missa en honor a la Mare de Déu d'Agost, que ha tingut lloc a l'Església de Santa Eulàlia i que ha comptat amb la presència d'autoritats comunals, amb el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans, Nino Marot, Sílvia Ramond i Andreu Riba, a més d'altres figures polítiques del país, com el síndic general, Carles Ensenyat.

L'acte, que ha estat oficialitzat pel mossèn Antoni Elvira, ha tingut aquest any una protagonista molt esperada pels feligresos i feligreses com és la talla, ja restaurada, de la Mare de Déu del Roser. Es tracta d'un dels béns històrics més antics de la parròquia, ja que data del segle XVI, el qual ha pogut ser treballat gràcies a una campanya de restauració popular, amb les aportacions del poble. La figura romandrà, doncs, a l'Església de Santa Eulàlia perquè pugui ser contemplada per tothom. A més, amb el mateix procediment estan sent restaurades dues talles més, una de Sant Feliu i una de Sant Isidre, ambdues del segle XVIII.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha assenyalat que "sempre és un plaer assistir a la missa de la Mare de Déu. És un acte especial, el qual inicia oficialment a la Festa Major després del repic de campanes d'ahir a la tarda i d'avui al matí, sumat a les activitats que també vam tenir durant la tarda i nit d'ahir". A més, Fernàndez ha volgut "animar a la gent a què surti al carrer i que tots plegats puguem gaudir d'aquesta Festa Major d'Encamp tan nostra".